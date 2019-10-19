Происшествия
РБКВ Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек
На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE. К вечеру 18 октября в протестной акции в каталонской Барселоне приняли участие 525 тыс. человек.
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Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
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При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек
Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет отвечать политически и «в военном смысле» на размещение баз Североатлантического альянса в непосредственной близости к российским границам, пишет газета Вечерние новости.
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Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $10 млн
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Общество
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Как оказалось, Дженнифер принимает участие в съемках новой картины «Женись на мне».
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Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
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Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
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Кино
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В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
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Сегодня вам удастся разобраться с хозяйственными делами и наладить отношения с родственниками.
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Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
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В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
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Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
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Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.