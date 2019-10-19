На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE. К вечеру 18 октября в протестной акции в каталонской Барселоне приняли участие 525 тыс. человек.

В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек

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