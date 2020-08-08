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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Бейруте при столкновениях с полицией пострадали более 100 человек

В Бейруте в результате антиправительственных митингов, переросших в столкновения с полицией, пострадали более 100 человек. Такую информацию предоставила 8 августа пресс-служба Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Twitter.В источнике
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РБК

В центре Бейрута при столкновениях с демонстрантами погиб полицейский

РБК13:43
ТАСС

Более 230 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

ТАСС13:49
Известия

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте возросло до 120 человек

Известия11:47
Интерфакс

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ

Интерфакс10:57
РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новости11:04
Газета.Ru

Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130

Газета.Ru11:54
RT на русском

Число пострадавших на протестах в Бейруте превысило 170

RT на русском13:29

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Определено слабое место стран Балтии при войне с Россией

Слабым местом стран Балтии в случае противостояния с Россией станет противовоздушная оборона (ПВО) средней дальности, заявил аналитик польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio.
Газета.Ru11:36
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Как сообщает ToDay News Ufa, глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст недавно призвал власти Германии принять определенные меры против Соединенных Штатов Америки после того, как в сенате США заговорили о санкциях.
ToDay News Ufa09:46
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Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ru10:56