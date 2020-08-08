В Бейруте при столкновениях с полицией пострадали более 100 человек
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В Бейруте в результате антиправительственных митингов, переросших в столкновения с полицией, пострадали более 100 человек. Такую информацию предоставила 8 августа пресс-служба Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Twitter.В источнике
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