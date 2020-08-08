Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек
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Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит Ливанский Красный Крест в Twitter. Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.В источнике
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