Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит Ливанский Красный Крест в Twitter. Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.