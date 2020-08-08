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РБК
РБК

Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит Ливанский Красный Крест в Twitter. Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.В источнике
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Коммерсантъ

Количество жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 158 человек

Коммерсантъвчера в 11:31
РБК

Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

РБКвчера в 14:06
Интерфакс

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ

Интерфаксвчера в 10:57
Газета.Ru

Более 230 человек пострадали при беспорядках в Бейруте

Газета.Ruвчера в 14:41
ТАСС

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 230

ТАССвчера в 13:49
РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новостивчера в 11:04
RT на русском

Число пострадавших на протестах в Бейруте превысило 230

RT на русскомвчера в 14:00

Барселона — Наполи 3:1

В первом матче в Италии команды расписали мировую (1:1). По сумме лвух встреч вперед прошла «Барселона», которая в четвертьфинале сыграет с «Баварией».
Барселона — Наполи 3:1
ODDS.ruвчера в 16:59

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

В Минске прошли задержания участников велопробега "солидарности", который организовала вечером в пятницу белорусская оппозиция, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
РИА Новости7 августа в 16:18
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Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%

Серебро получает марка KIA с 18 038 проданными авто и отрицательным показателем в 4%. Бронзовым призером в этой гонке продаж являются машины Hyundai, которые покупали 14 319 раз, что по статистике на 3% больше прошлогодних показателей.
CT news6 августа в 12:52
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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