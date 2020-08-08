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РБК
РБК

Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит Ливанский Красный Крест в Twitter. Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.В источнике
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ТАСС

Протесты в Бейруте. Главное

ТАСС21:09
РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новостивчера в 11:04
Говорит Москва

СМИ сообщили о 490 пострадавших при беспорядках в Бейруте

Говорит Москвавчера в 16:14
Комсомольская правда

Протесты в Бейруте после взрыва: более 170 человек ранены, захвачены два здания министерств

Комсомольская правдавчера в 13:37
RT на русском

Число пострадавших на протестах в Бейруте превысило 230

RT на русскомвчера в 14:00
Газета.Ru

Более 230 человек пострадали при беспорядках в Бейруте

Газета.Ruвчера в 14:41
Известия

Второе происшествие: чего добиваются митингующие в разрушенном Бейруте

Известиявчера в 16:48

Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал украинский лидер.
Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США
REGNUM00:56
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15
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98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 03:16
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