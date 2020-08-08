Число раненых в ходе протестов в Бейруте достигло 490 человек
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Число пострадавших в ходе беспорядков в ливанской столице увеличилось до 490 человек. Большинство протестующих получили травмы при столкновении с правительственными силами.В источнике
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