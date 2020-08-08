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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Число раненых в ходе протестов в Бейруте достигло 490 человек

Число пострадавших в ходе беспорядков в ливанской столице увеличилось до 490 человек. Большинство протестующих получили травмы при столкновении с правительственными силами.В источнике
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Известия

Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 728

Известия22:44
Телеканал 360°

Число раненых в ходе протестов в Бейруте достигло 490 человек

Телеканал 360°18:55
РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новостивчера в 11:04
Комсомольская правда

Протесты в Бейруте после взрыва: число пострадавших возросло до 490

Комсомольская правда17:17
ТАСС

СМИ: число пострадавших в ходе протестов в Бейруте выросло до 490

ТАССвчера в 16:58
Газета.Ru

Свыше 700 человек пострадали в ходе акций протеста в Бейруте

Газета.Ru21:43
RT на русском

Число пострадавших на протестах в Бейруте превысило 230

RT на русскомвчера в 14:00

Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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ФК «Краснодар» сыграет с «Уфой»

За историю противостояния клубов в РПЛ «быки» потерпели от соперника только два поражения ФК «Краснодар» на выезде сыграет с «Уфой» в рамках 1-го тура Тинькофф РПЛ.
Южные делавчера в 08:07

Названа лучшая еда для снижения уровня тревожности

В ноябре 2019 года врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что вредная пища и алкоголь могут сначала повысить настроение, но затем обязательно последует его спад, Спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию, вследствие чего падает самочувствие.
Lenta.ru20:58