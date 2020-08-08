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РБК
РБК

Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит Ливанский Красный Крест в Twitter. Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.В источнике
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РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новости11:04
Комсомольская правда

Российские врачи спасают пострадавших на протестах в Бейруте: фоторепортаж

Комсомольская правда14:50
Эхо Москвы

Число пострадавших в столкновениях между протестующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 230

Эхо Москвы14:01
Говорит Москва

Около 60 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте

Говорит Москва11:13
ТАСС

СМИ: спецназовца в Бейруте по ошибке застрелили силовики

ТАСС15:19
RT на русском

Число пострадавших на протестах в Бейруте превысило 230

RT на русском14:00
Известия

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте возросло до 120 человек

Известия11:47

ЦРУ не обнаружило свидетельств передачи данных соцсети TikTok властям КНР

Специалисты Центрального разведывательного управления США не обнаружили доказательств того, что персональные данные пользователей социальной сети TikTok передавались властям КНР, 8 августа сообщает издание The New York Times.
ИА Красная Весна15:17

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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