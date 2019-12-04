Происшествия
Газета.RuЧисло пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
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Происшествия
Автобус врезался в столб в Саратове, пострадали 11 человек
Политика
Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Политика
Глава «Нафтогаза» дал показания прокурорам США по делу Джулиани
Американские федеральные прокуроры допросили председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его бизнес-партнеров, сообщает Associated Press.
Авто
Datsun не покинет российский авторынок
Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Происшествия
Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве
"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
Общество
Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах
Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Наука
Цифры и цифра: в РАО обсудили планы на будущее
Члены Попечительского совета РАО обсудили итоги года и планы на будущее развитие Академии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Сомнений не осталось: Булатов - отец будущего ребенка Лопыревой.
Экономика
Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути
Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Экономика
«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики
В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).