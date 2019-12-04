Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
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В результате пожара в одесском колледже умер один человек

ТАСС06:30

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26

RT на русском13:20

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы выросло до 21

РБК09:20

Стало известно о пропаже людей на страшном пожаре в Одессе

Московский Комсомолец13:20

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известия08:29

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс06:17

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новости08:00
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Происшествия

Автобус врезался в столб в Саратове, пострадали 11 человек

Интерфакс - Россия 02:47
Политика

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 14:45
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию

Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Национальная служба новостей 07:04
Политика

Глава «Нафтогаза» дал показания прокурорам США по делу Джулиани

Американские федеральные прокуроры допросили председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его бизнес-партнеров, сообщает Associated Press.
Интерфакс 17:48
Авто

Datsun не покинет российский авторынок

Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Rusargument вчера в 01:40
Здоровье

Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Коммерсантъ Екатеринбург 02 декабря в 09:20
Происшествия

Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
ТАСС 07:54
Общество

Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах

Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 11:32
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:26
Наука

Цифры и цифра: в РАО обсудили планы на будущее

Члены Попечительского совета РАО обсудили итоги года и планы на будущее развитие Академии.
Индикатор 06:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Lisa.ru 01:45
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM 13:58
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

РБК 15:47
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Сомнений не осталось: Булатов - отец будущего ребенка Лопыревой.
Rostov.ru 12:18
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865

News.ru 05:01
Экономика

Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути

Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Известия 17:54
Экономика

«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Известия 18:07
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
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