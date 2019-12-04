Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

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