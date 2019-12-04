Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри». Ранее сообщалось о 12 пострадавших. По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

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