Происшествия

RT на русскомRT на русскомОдна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри». Ранее сообщалось о 12 пострадавших. По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
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В результате пожара в одесском колледже умер один человек

ТАСС06:30

Пожар в историческом доме в Одессе локализовали. Видео

Телеканал 360°09:21

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы выросло до 21

РБК09:20

Погибшая на пожаре в Одессе оказалась 17-летней студенткой колледжа

Интерфакс11:21

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

Известия08:29

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже превысило 20

RT на русском08:41

В Одессе локализовали пожар в колледже

РИА Новости08:00
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Политика

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Газета.Ru 09:52
Политика

МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии

Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Московский Комсомолец 07:03
Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru 08:09
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Авангардом».
RT на русском 10:25
Экономика

Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Forbes вчера в 14:23
Гаджеты

Подтверждено ещё одно отличие Samsung Galaxy S11

Анонимные источники сообщили ресурсу, что Samsung Galaxy S11 точно получил возможность записи 8K.
iXBT.com 12:02
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Футбол

УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
РИА Новости 10:49
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Аргументы недели 08:46
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Ruposters.ru 05:58
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при

В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Sport24.ru 06:51
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Происшествия

За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело

Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Sportbox.RU 03:44
Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Политика

Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
Известия 12:11
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Происшествия

Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
РБК 07:52
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации

Российская газета 06:57
Авто

На продажу выставили редчайший микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте «РетроМаркет» появилось объявление о продаже редчайшего советского микроавтобуса ЗИЛ-3207.
Автоновости дня 00:35
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