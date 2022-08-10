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Более 10 человек обратились за медпомощью после взрыва на аэродроме в Крыму

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщается в телеграм-канале
 регионального Минздрава.
Москва 24
Утром 10 августа в региональном минздраве сообщили, что в Сакской районной больнице оказали медпомощь 10 пострадавшим, в том числе 2 детям.
Фонтанка.Ру
По данным Министерства обороны РФ, причиной взрывов стала детонация авиационных боеприпасов, никакого стороннего огневого воздействия на склад боеприпасов на аэродроме не было.
REGNUM
"На прилегающих территориях много выбитых окон. Пострадавших зданий, конечно, много. Но конструкции нигде не нарушены. Основные разрушения – выбиты двери и окна. Пожарные и тяжелая техника, врачи – все на месте. Патрулирование организовано МВД", - сообщил Аксенов.
Объектив

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