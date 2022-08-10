"На прилегающих территориях много выбитых окон. Пострадавших зданий, конечно, много. Но конструкции нигде не нарушены. Основные разрушения – выбиты двери и окна. Пожарные и тяжелая техника, врачи – все на месте. Патрулирование организовано МВД", - сообщил Аксенов.