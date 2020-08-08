Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 490
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По меньшей мере 490 человек получили ранения во время антиправительственных протестов в Бейруте на фоне взрыва в порту, передает 8 августа ливанский телеканал Al-Manar. Ранее сообщалось о 238 пострадавших, из которых были госпитализированы 70 демонстрантов.В источнике
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