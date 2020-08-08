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Известия
Известия

Число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 490

По меньшей мере 490 человек получили ранения во время антиправительственных протестов в Бейруте на фоне взрыва в порту, передает 8 августа ливанский телеканал Al-Manar. Ранее сообщалось о 238 пострадавших, из которых были госпитализированы 70 демонстрантов.В источнике
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Телеканал 360°

Число раненых в ходе протестов в Бейруте достигло 490 человек

Телеканал 360°18:55
Комсомольская правда

Во время беспорядков в Бейруте погиб один полицейский, ранены более 70

Комсомольская правда19:13
РБК

Более 70 правоохранителей пострадали в ходе протестов в Бейруте

РБК20:06
Известия

Более 70 правоохранителей пострадали в ходе протестов в Бейруте

Известия19:47
ТАСС

СМИ: число пострадавших в ходе протестов в Бейруте выросло до 490

ТАССвчера в 16:58
RT на русском

Более 70 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Бейруте

RT на русском19:18
РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новостивчера в 11:04

Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
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В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.
РИА Новостивчера в 01:40
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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