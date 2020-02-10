Армия и оружие
ТАССReuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100
Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Политика
СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Футбол
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Происшествия
В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi
В 21:30 нарушителя задержали у д.3А по набережной реки Мойки. За рулем находился 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии.
Футбол
Обрили уже. Неймар снова сменил имидж
Нападающий «ПСЖ» Неймар продемонстрировал новый имидж.
Общество
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Технологии
Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Наука
Дождевая вода может стать источником возобновляемой энергии
Сотрудники Городского университета Гонконга заявили, что дождь может стать новым источником возобновляемой энергии.
Футбол
Ибрагимович за 4 дерби в составе «Милана» набрал 5 очков по «гол+пас»
"Милан" проиграл в дерби "Интеру", ведя в два мяча по ходу встречи 23-го тура Серии А. Форвард "Россонери" Златан Ибрагимович отметился забитым голом и одной голевой передачей.
Единоборства
Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга
Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато объявил о завершении карьеры из-за редкой болезни головного мозга.
Армия и оружие
Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим
Игры
Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»
Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Здоровье
В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.