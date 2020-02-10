Армия и оружие

ТАССТАССReuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
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Число пострадавших в результате январского удара Ирана по базе США превысило 100 человек

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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