Ранее сообщалось, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке многие военнослужащие получили контузию и травмы головного мозга. Тегеран нанес удар по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

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