Армия и оружие
Московский КомсомолецЧисло пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Ранее сообщалось, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке многие военнослужащие получили контузию и травмы головного мозга. Тегеран нанес удар по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
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Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
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В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Хоккей
Россия проиграла три матча на Шведских хоккейных играх
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Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел
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Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
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В свою очередь, тюнинг-ателье Mopar продемонстрировало улучшенную модификацию для популярного внедорожника Jeep Wrangler, который обладает более продвинутым исполнением.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Армия и оружие
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Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижают риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
Футбол
В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции
Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
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Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
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«Шинн фейн» получает рекордное число мест в парламенте Ирландии
Рекордное число мест в парламенте Ирландии набирает националистическая партия «Шинн фейн» по результатам внеочередных парламентских выборов, 9 февраля передает The Independent.