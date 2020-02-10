Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧисло пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

Ранее сообщалось, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке многие военнослужащие получили контузию и травмы головного мозга. Тегеран нанес удар по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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