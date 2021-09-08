Естественный иммунитет после COVID-19 сильнее поствакцинального, однако может очень дорого обойтись

Хотя люди, перенесшие COVID-19, могут инфицироваться повторно, естественный иммунитет продолжает формироваться с течением времени, и антитела остаются дольше, чем предполагалось.