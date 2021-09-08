Будьте в Плюсе

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15

Власти Московской области привели новые данные о количестве пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске.
Росбалт
Взрыв газа в девятиэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября.
РБК
В результате произошло обрушение с первого по четвертый этаж, повреждено минимум шесть квартир.
Московский Комсомолец
Предварительной причиной ЧП названа утечка газа.
Readovka News
Алексей Кузнецовроссийский экономист
В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них — мужчина 64 лет — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.Пятый канал

Подробнее о событии

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь
Интерфакс07:28
Вице-губернатор Хромушин: число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 15
РИА Новости07:41
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 15
RT на русском07:33
Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15
ТАСС05:19
Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске выросло до 15
Говорит Москва07:55
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 15
РЕН ТВ08:06
Пять жителей дома в Ногинске пропали после взрыва газа
Московский Комсомолец07:50

Интересное

Естественный иммунитет после COVID-19 сильнее поствакцинального, однако может очень дорого обойтись

Хотя люди, перенесшие COVID-19, могут инфицироваться повторно, естественный иммунитет продолжает формироваться с течением времени, и антитела остаются дольше, чем предполагалось.
Medical Insiderвчера в 10:58

Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная: одышка является самым грозным признаком COVID-19

Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
РИА Новости03:13

Как российское кино будет представлено на фестивале в Торонто

В секции, где представлено лучшее мировое кино (Contemporary World Cinema), будет показан фильм "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена, снятый в копродукции с Россией и удостоенный "Гран-при" 74-ого Каннского кинофестиваля.
Российская газета06:23

В третьем сезоне «Пацанов» у корпорации Vought появится свой стрим-сервис

Создатели «Пацанов» продолжают ловко высмеивать современное общество через призму вирусного веб-сериала Vought News Network, в котором ведущий Кэмерон Колман (Мэттью Эдисон) делится различными новостями из вселенной антигеройского боевика Эрика Крипке.
Киноафиша России04:40