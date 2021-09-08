В результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области один человек погиб, пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них — мужчина 64 лет — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.Пятый канал
Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В секции, где представлено лучшее мировое кино (Contemporary World Cinema), будет показан фильм "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена, снятый в копродукции с Россией и удостоенный "Гран-при" 74-ого Каннского кинофестиваля.
Создатели «Пацанов» продолжают ловко высмеивать современное общество через призму вирусного веб-сериала Vought News Network, в котором ведущий Кэмерон Колман (Мэттью Эдисон) делится различными новостями из вселенной антигеройского боевика Эрика Крипке.