В России за год на 4,9% увеличилось число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Число потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Общество Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.

Спорт Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Армия и оружие Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000 Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье Врач рассказала, кому вредно пить чай Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.

Политика Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Происшествия Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу о коррупционных связях между высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и представителями криминального мира, передает корреспондент РБК.

Происшествия Автобус с российскими туристами в Доминикане столкнулся с грузовиком В салоне находились 39 человек. В Доминикане автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и перевернулся.