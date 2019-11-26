Экономика
REGNUMЧисло потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%
В России за год на 4,9% увеличилось число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Спорт
Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации
Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива в России
Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Армия и оружие
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно пить чай
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.
Политика
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
Подозрительные смерти обнаружены в списке украинской «Небесной сотни»
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш нашла в списке «Небесной сотни» людей, обстоятельства гибели которых показались ей странными.
Происшествия
Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова
Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу о коррупционных связях между высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и представителями криминального мира, передает корреспондент РБК.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Происшествия
Автобус с российскими туристами в Доминикане столкнулся с грузовиком
В салоне находились 39 человек. В Доминикане автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и перевернулся.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Транспорт
Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».