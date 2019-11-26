Экономика

REGNUMREGNUMЧисло потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

В России за год на 4,9% увеличилось число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

ТАССвчера в 09:32

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБКвчера в 12:02

К банкротству подошел миллион россиян

Lenta.ruвчера в 10:32

Число потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

REGNUM04:48

Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолецвчера в 07:49

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомостивчера в 07:17

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалтвчера в 05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Российская газета 06:40
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
RT на русском 07:14
Космос

Космонавты прокомментировали поломку туалетов на МКС

Известия 07:10
Происшествия

В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси

Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:07
Спорт

Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации

Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.
Московский Комсомолец 07:57
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

RT на русском 06:17
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами

REGNUM 07:27
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Росстандарт создал карту качества топлива в России

Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС.
RT на русском 07:04
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Российская газета 03:52
Армия и оружие

Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000

Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
RT на русском 03:45
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Российская газета 06:16
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Здоровье

Врач рассказала, кому вредно пить чай

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.
РИА Новости 07:10
Политика

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
РБК 07:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 04:32
Общество

Подозрительные смерти обнаружены в списке украинской «Небесной сотни»

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш нашла в списке «Небесной сотни» людей, обстоятельства гибели которых показались ей странными.
ФАН вчера в 21:24
Происшествия

Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу о коррупционных связях между высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и представителями криминального мира, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Происшествия

Автобус с российскими туристами в Доминикане столкнулся с грузовиком

В салоне находились 39 человек. В Доминикане автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и перевернулся.
Neva.Today вчера в 21:30
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Транспорт

Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»

Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
REGNUM 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное