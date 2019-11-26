Экономика

РБКРБКЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений. Возможность заявить о своей несостоятельности россияне получили в октябре 2015 года.
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Число потенциальных банкротов в России увеличилось до 1 млн

Телеканал 360°09:54

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалт05:10

Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

ТАСС09:32

Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолец07:49

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомости07:17

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБК06:21

Больше миллиона заёмщиков в РФ могут объявить себя банкротами

REGNUM09:35
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Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru 05:35
Здоровье

Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка

Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Уральский меридиан 01:34
Происшествия

Студент МГУ рассказал об избиении сотрудниками ФСБ в библиотеке вуза

Нигматулин, который является фигурантом дела об оправдании терроризма из-за расклейки листовок, рассказал, что 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ его встретили двое мужчин, представились сотрудниками ФСБ и потребовали пройти с ними.
Новая газета 07:58
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ вчера в 07:32
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что к крушению Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в Ростове-на-Дону привела ошибка лётчиков.
REGNUM 09:31
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Давыдов.Индекс 06:05
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Общество

Спецназ Грузии водометами разогнал митингующих у парламента в Тбилиси

ФАН 02:36
Футбол

«Байер» представил промо-ролик к матчу с «Локомотивом»

Пресс-служба «Байера» на своей странице в «твиттере» анонсировала предстоящий матч Лиги чемпионов с «Локомотивом», который состоится сегодня, 26 ноября.
Bookmaker-ratings.ru 05:49
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Спорт

Колобков нашел противоречия в рекомендациях WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях есть «определенные противоречия».
Известия 09:24
Происшествия

В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки

РИА Новости 05:06
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Пятый канал 05:06
Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Взгляд.ру 00:37
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru 07:55
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

RT на русском 08:12
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Капитал страны вчера в 12:17
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии

Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
РЕН ТВ вчера в 05:37
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Здоровье

В Пензенской области впервые зарегистрировали лихорадку денге

Случай заражения лихорадкой денге - вирусной инфекцией, которая часто встречается в тропических и субтропических странах, и может быть смертельной - зарегистрировали у жителя Пензенской области, который вернулся из поездки на Мальдивы.
ТАСС 07:39
Экономика

У фонда, связанного с Людмилой Путиной, нашлось иностранное финансирование

Напомним, что 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в реестр иностранных агентов, потому что получал иностранное финансирование.
Znak.com 07:44
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Происшествия

Суд освободил от наказания лидера «Христианского государства»

РБК 09:05
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
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