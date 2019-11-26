Экономика

РБКРБКЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений. Возможность заявить о своей несостоятельности россияне получили в октябре 2015 года.
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Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомости07:17

Количество потенциальных банкротов в Татарстане выросло на 4%

TatCenter05:05

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБК06:21

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалт05:10

В России число потенциальных банкротов превысило миллион человек

ФедералПресс07:17

Количество потенциальных банкротов среди граждан уменьшилось на Ставрополье

Newstracker.ru04:24

НБКИ: рост количества потенциальных банкротов по кредитам замедлился

Банки.ру04:20
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Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

Напомним, ранее Алексей Текслер встретился с челябинскими спортсменами-кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио и Паралимпийских играх 2020 года.
31 канал Челябинска вчера в 23:18
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Общество

В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем.
МонаВиста вчера в 22:30
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Космос

Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены

Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
ГЛАС.RU 07:20
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
ТАСС 07:32
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:09
Происшествия

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер из СИЗО попал в реанимацию

Как отмечает источник, экс-главу Коми доставили в реанимацию из СИЗО "Лефортово", но ничего критичного со здоровьем бывшего руководителя региона не произошло: - Гайзер в больнице с пятницы.
Pro Город Сыктывкар 00:55
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Lenta.ru 07:34
Политика

Социология: Американцы лучше относятся к немцам, чем немцы к ним

Отличается и отношение американцев и немцев в связи с постоянным пребыванием армии США на территории Германии: если 85% американцев полагают, что американские базы в Германии очень важны для безопасности обеих стран, то среди немцев такого мнения придерживаются только 52% опрошенных.
Российская газета 07:44
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин укорил Аллу Пугачеву

Известный продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – на днях довольно нелестно высказался в адрес Примадонны российской эстрады, ставшей легендой уже при жизни, - Аллы Борисовны Пугачевой.
Bimru.ru 02:18
Гаджеты

В России появился флагман Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Старт продаж запланирован на 25 ноября, но в России пока будет доступна лимитированная партия Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google.
OAnews вчера в 10:33
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском 03:48
Происшествия

В Челябинской области мужчина ранил ножом двух полицейских

В Челябинской области житель Озерска в понедельник вечером 25 ноября ранил ножом двух полицейских.
РЕН ТВ 04:20
Музыка

Билли Айлиш получила премию The American Music Awards

The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».
Телеканал 360° 24 ноября в 21:27
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:07
Здоровье

Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
КП - Новосибирск 06:40
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Культура

В Эрмитаже открылся XIV Медиафорум «Диалог культур»

Около 400 молодых журналистов прибыли в Санкт-Петербург для участия в XIV Медиафоруме «Диалог культур».
Lenta.ru 07:47
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