Экономика

РБКРБКЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

Сколько "потенциальных банкротов" становятся реальными По данным НБКИ, за год число "потенциальных банкротов" в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений. Возможность заявить о своей несостоятельности россияне получили в октябре 2015 года.
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Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБК06:21

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалт05:10

НБКИ: рост количества потенциальных банкротов по кредитам замедлился

Банки.ру04:20

Количество потенциальных банкротов в Татарстане выросло на 4%

TatCenter05:05

Количество потенциальных банкротов среди граждан уменьшилось на Ставрополье

Newstracker.ru04:24

Число потенциальных банкротов в Челябинской области увеличилось на 9,7%

Urbc.Ru07:15

На Кубани за год снизилось число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам

Деловая газета. Юг04:59
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 06:55
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
Политика

В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400

ПолитРоссия 06:18
Спорт

Песков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом

Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов.
BFM.ru 03:48
Происшествия

Вахтовый автобус врезался в жилой дом в Уфе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, утром 26 ноября вахтовый автобус КАвЗ врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе.
НТА-Приволжье 01:57
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец вчера в 03:37
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Технологии

Мы поиграли в Google Stadia. Слишком сыро, чтобы быть правдой

Как только работники Google отправили Founder’s Edition на указанный адрес, мне на электронную почту пришёл пригласительный код для активации сервиса и подписки Stadia Pro.
Игромания.ру 05:46
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Биатлон

Лукашенко не стал отказывать Домрачевой в отъезде из-за Си Цзиньпиня

РИА Новости / Александр Вильф Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева уехала в Китай, чтобы тренировать местную сборную биатлонистов с его разрешения.
РЕН ТВ 05:08
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Общество

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Нельзя допускать злоупотребления любимым многими новогодним лакомством - мандаринами, предупредили медики.
Российская газета вчера в 23:25
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Спорт

Чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры

Saratovnews 03:39
Экономика

Какую выгоду LVMH принесет покупка Tiffany & Co. за $16,2 млрд

Исполнительный директор концерна LVMH Бернар Арно при успешном завершении сделки сможет обойти высокопоставленных конкурентов: сейчас у Арно в накоплениях $106 млрд и в рейтинге самых богатых людей мира он занимает третье место.
РБК вчера в 07:31
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для седана Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Somanyhorses 03:22
Общество

Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты

Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Украина.ру 04:49
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
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