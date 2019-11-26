с чего всё началось

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Здоровье Российские школы захватила убийственная мода на снюс Сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» - снюсом.

Космос Роскосмос установит на Луне телескопы для отслеживания опасных комет Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.

Наука 60 лет исполнилось синхротрону Большого адронного коллайдера Сегодня ПС используется для предварительного ускорения пучков протонов и ионов в инжекционной цепи Большого адронного коллайдера.

Общество Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.

Общество Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Политика Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.

Общество Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%).Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Политика Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.

Хоккей В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.