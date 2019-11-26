с чего всё началось

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.

Политика «Нафтогаз» пригрозил отбирать транзитный газ из России Украина может начать закачку российского транзитного газа в свои подземные хранилища (ПХГ) в случае, если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Общество Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Политика Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Хоккей Федерация хоккея России отреагировала на рекомендации ВАДА "Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга", - говорится в тексте заявления.

Общество Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).

Экономика Часть россиян оставят без пенсии Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).

Шоу-бизнес Басков публично поддержал Ротару Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.

Футбол «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Арбитражный суд Москвы признал недействительным агентский договор команды с компанией "Голден Тойз" и снял с команды обязательства по выплате € 750 тыс. В ходе слушаний, которые длились с марта 2019 года, юристам "Динамо" удалось доказать, что сделка с "Голден Тойз" носила мнимый характер, а компания по факту не оказывала никаких услуг при переходе Рауша в московский клуб.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.