Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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с чего всё началось
Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает
 Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Ведомости07:17

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К банкротству подошел миллион россиян

Lenta.ru10:32

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

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В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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Деловое.ТВ 05:48
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Двое мужчин, представившись сотрудниками ФСБ, потребовали студента пройти за ними.
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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 09:12
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США уничтожили нефтепромыслы в Алеппо для ослабления Сирии

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По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Газета.Ru 10:25
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Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
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Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
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Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
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