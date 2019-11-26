Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Спорт МОК выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением касательно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить чистым спортсменам из России принимать участие в международных соревнованиях.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Армия и оружие Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Здоровье Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

Происшествия В Морспасслужбе проходит выемка документов Следственные действия с выемкой документов проводятся в Морской спасательной службе Росморречфлота, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Единоборства Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

Общество Названы лучшие по качеству жизни города России Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Политика Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.

Политика Зеленский оценил отношения России и Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".