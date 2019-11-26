Экономика
ВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Спорт
МОК выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением касательно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить чистым спортсменам из России принимать участие в международных соревнованиях.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Происшествия
В Морспасслужбе проходит выемка документов
Следственные действия с выемкой документов проводятся в Морской спасательной службе Росморречфлота, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
Санкт-Петербург попал в десятку лидеров с подорожанием услуг на 8,3%. В Москве платежи за ЖКХ увеличились на 5,1%.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Политика
Зеленский оценил отношения России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
Политика
Соратница Порошенко Федина отреагировала на подозрение ГБР
Депутат от «Европейской солидарности» София Федина заявила, что подозрение, которое Госбюро расследований направило ГПУ, является свидетельством существования в стране режима президента Владимира Зеленского.
Политика