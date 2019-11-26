Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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В России увеличилось число возможных банкротов-заёмщиков

Ореанда-Новости08:13

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБК06:21

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомости07:17

В России число потенциальных банкротов превысило миллион человек

ФедералПресс07:17

Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолец07:49

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалт05:10

НБКИ: рост количества потенциальных банкротов по кредитам замедлился

Банки.ру04:20
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Спорт

МОК выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением касательно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить чистым спортсменам из России принимать участие в международных соревнованиях.
Газета.Ru 08:20
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
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Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 08:19
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Политика

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Lenta.ru 08:20
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

РИА Новости 07:07
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

РБК 08:33
Фигурное катание

Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Sport24.ru 06:45
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Происшествия

В Морспасслужбе проходит выемка документов

Следственные действия с выемкой документов проводятся в Морской спасательной службе Росморречфлота, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
РИА Новости 08:32
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Санкт-Петербург попал в десятку лидеров с подорожанием услуг на 8,3%. В Москве платежи за ЖКХ увеличились на 5,1%.
Коммерсантъ 07:57
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Общество

Роскачество подвело итоги «Винного гида»

РИА Новости 04:15
Политика

Зеленский оценил отношения России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
РИА Новости 07:28
Политика

Соратница Порошенко Федина отреагировала на подозрение ГБР

Депутат от «Европейской солидарности» София Федина заявила, что подозрение, которое Госбюро расследований направило ГПУ, является свидетельством существования в стране режима президента Владимира Зеленского.
Украина.ру 08:41
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
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