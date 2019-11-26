Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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В России число потенциальных банкротов превысило миллион человек

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Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

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Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомости07:17

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

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