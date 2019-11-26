Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБКвчера в 12:02

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомостивчера в 07:17

Число потенциальных банкротов в России увеличилось до 1 млн

Телеканал 360°вчера в 09:54

Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

ТАССвчера в 09:32

Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолецвчера в 07:49

К банкротству подошел миллион россиян

Lenta.ruвчера в 10:32

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалтвчера в 05:10
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт во вторник, 26 ноября.
Weacom.ru вчера в 21:52
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия вчера в 06:26
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Известия 25 ноября в 16:30
Авто

В Германии выбрали лучший бюджетный автомобиль 2019 года

Автоновости дня 25 ноября в 07:18
Футбол

Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 18:54
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru вчера в 19:19
Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe 25 ноября в 14:14
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

В Уссурийске ребенка заставили убирать снег с крыши школы

Росбалт 25 ноября в 02:52
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Авто

Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck

У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.
CarsWeek.ru вчера в 12:15
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 25 ноября в 10:49
Происшествия

Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Путин и Зеленский обсудили передачу кораблей Украине

В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе.
Национальная служба новостей 25 ноября в 23:17
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына

Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что не знает, звонил ли его сын родственникам тяжело раненного Евгения Графова.
РБК 25 ноября в 04:31
Происшествия

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Известия вчера в 16:52
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБК вчера в 23:01
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Космос

В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 вчера в 01:20
Футбол

В ФИФА высказались о чемпионате мира по пляжному футболу в России

Глава департамента проведения турниров ФИФА Хайме Ярса высказался о возможной замене России в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу.
Газета.Ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Космос

Первым пилотом нового космического корабля «Орел» станет робот «Артем»

Антропоморфный робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля "Орел" в ходе запуска в 2023 году, получил имя "Артем".
Российская газета 25 ноября в 05:57
Космос

Элон Маск готовит 100-местный звездолет для полетов на Луну и Марс

Рязань Вести вчера в 04:05
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