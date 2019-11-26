с чего всё началось

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.

Спорт Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.

Политика «Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.

Общество В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Финансы Украинская гривна обновила четырехлетний максимум Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.

Общество Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Футбол В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020 Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что сборная России не будет отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу 2020 года.