Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Число потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

REGNUM04:48

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомостивчера в 07:17

К банкротству подошел миллион россиян

Lenta.ruвчера в 10:32

Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

ТАССвчера в 09:32

Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолецвчера в 07:49

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБКвчера в 12:02

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалтвчера в 05:10
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Политика

Курганские депутаты передумали снижать ставки налога на недвижимость

Депутат Курганской городской думы Иван Портнов отозвал свое предложение уменьшить ставку на налог на недвижимость до 0,15%.
URA.Ru 04:07
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Здоровье

Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
RT на русском 03:59
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
BFM.ru 05:26
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда – Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).
Ведомости 01:38
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Наука

Как голодание влияет на продолжительность жизни

Исследователи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности может снизить регулярное голодание.
Smolnarod.ru 05:27
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты спецслужбам за границей

Житель Ижевска уличён в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщает УФСБ по Удмуртии.
RT на русском 02:39
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

Молодая мама пошла на плановый осмотр для беременных после отпуска. Однако обследование выявило осложнение.
Блокнот.ру вчера в 12:09
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС вчера в 19:41
Общество

Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах

Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.
REGNUM 02:45
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Общество

ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа

Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Известия 05:54
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Политика

Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении

В НБУ полагают, что целью атаки является создание управляемого информационного хаоса, дискредитация Национального банка и его усилий, направленных на очистку банковского сектора, в конечном итоге — смена руководства НБУ и уклонение от обязанности вернуть государству средства, выведенные из «Приватбанка».
REGNUM 04:35
Футбол

Комличенко пообещал не дать Дзюбу в обиду

Комличенко назвал ситуацию неприятной и отметил, что выкрики были хорошо слышны во время обоих таймов, что расстроило не только Дзюбу, но и всю команду.
Нева Спорт 01:26
Политика

МИД Турции: Анкара не обещала Штатам не использовать С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не давала Вашингтону никаких обещаний не разворачивать и не использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Накануне.Ru 00:50
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

Национальная служба новостей 02:33
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU вчера в 06:32
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Интерфакс 25 ноября в 09:22
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»

ТАСС 01:02
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