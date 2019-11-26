Экономика
ВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика
Курганские депутаты передумали снижать ставки налога на недвижимость
Депутат Курганской городской думы Иван Портнов отозвал свое предложение уменьшить ставку на налог на недвижимость до 0,15%.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Здоровье
Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России
Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда – Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Наука
Как голодание влияет на продолжительность жизни
Исследователи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности может снизить регулярное голодание.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты спецслужбам за границей
Житель Ижевска уличён в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщает УФСБ по Удмуртии.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу
Молодая мама пошла на плановый осмотр для беременных после отпуска. Однако обследование выявило осложнение.
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
Общество
Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах
Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Общество
ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа
Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Здоровье
В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами
Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
Политика
Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении
В НБУ полагают, что целью атаки является создание управляемого информационного хаоса, дискредитация Национального банка и его усилий, направленных на очистку банковского сектора, в конечном итоге — смена руководства НБУ и уклонение от обязанности вернуть государству средства, выведенные из «Приватбанка».
Футбол
Комличенко пообещал не дать Дзюбу в обиду
Комличенко назвал ситуацию неприятной и отметил, что выкрики были хорошо слышны во время обоих таймов, что расстроило не только Дзюбу, но и всю команду.
Политика
МИД Турции: Анкара не обещала Штатам не использовать С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не давала Вашингтону никаких обещаний не разворачивать и не использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Происшествия
Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.