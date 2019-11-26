Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Число потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

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Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

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В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалтвчера в 05:10

Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

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Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолецвчера в 07:49

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомостивчера в 07:17

К банкротству подошел миллион россиян

Lenta.ruвчера в 10:32
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Происшествия

В центре Москвы найдены останки шести человек

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Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
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Экономика

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
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Политика

Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
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Общество

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В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
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Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Общество

Меркель не покинет пост канцлера Германии досрочно

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не уйдет с поста досрочно и отработает свой срок полностью.
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Общество

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Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Коммерсантъ 03:21
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Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
РЕН ТВ 04:30
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
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Политика

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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Второе место на «Детском Евровидении» занял Ержан Максим из Казахстана

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Общество

ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир

Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
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Китай: российский Су-57 проигрывает по вооружению китайскому истребителю FC-31

Ранее китайские СМИ назвали российский Су-57 отсталым по сравнению с Chengdu J-20.
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Происшествия

NYT: на химзаводе в США произошел взрыв

Два человека пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в округе Джефферсон в Техасе.
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Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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На МКС из строя вышли все туалеты

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Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
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Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
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