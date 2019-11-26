Экономика
ВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Экономика
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Политика
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Общество
Меркель не покинет пост канцлера Германии досрочно
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не уйдет с поста досрочно и отработает свой срок полностью.
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Политика
Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Шоу-бизнес
Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Авто
Skoda объявила о старте производства своего первого электрокара
Чешский автопроизводитель Skoda заявил, что производство первого электрокара компании Citigo iV уже началось.
Политика
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Музыка
Второе место на «Детском Евровидении» занял Ержан Максим из Казахстана
Общество
ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир
Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.
Армия и оружие
Китай: российский Су-57 проигрывает по вооружению китайскому истребителю FC-31
Ранее китайские СМИ назвали российский Су-57 отсталым по сравнению с Chengdu J-20.
Происшествия
NYT: на химзаводе в США произошел взрыв
Два человека пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в округе Джефферсон в Техасе.
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.