Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Число потенциальных банкротов среди россиян превысило 1 миллион

Московский Комсомолецвчера в 07:49

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн

РБКвчера в 12:02

К банкротству подошел миллион россиян

Lenta.ruвчера в 10:32

Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

ТАССвчера в 09:32

Число потенциальных банкротов в РФ за год выросло на 4,9%

REGNUM04:48

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Ведомостивчера в 07:17

В России увеличилось число потенциальных банкротов среди физлиц

Росбалтвчера в 05:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:47, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией

Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Общество

Униженную на чаепитии новосибирскую школьницу избил одноклассник

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На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
Экономика

Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству золотых запасов

Благодаря активной скупке золотых слитков стране удалось войти в ТОП-5 рейтинга, обойдя по этому показателю одну из крупнейших экономик мира – Китай.
Дни24 11:41
Происшествия

Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
REGNUM 18:19
Хоккей

«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал три очка

Форвард гостей Иван Барбашев отметился тремя голевыми передачами, доведя количество очков в сезоне до 10 (2+8).
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Стриженова показала Носкова после инсульта

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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

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Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

Названы регионы России с самым низким качеством топлива

Доля нарушения качества топлива на автозаправочных станциях в ряде регионов России превысила 20 процентов.
Вечерняя Москва 10:37
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru вчера в 10:01
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Наука

Пять новых для России видов пауков обнаружили в приморском нацпарке

Ученые из Сибирского отделения РАН обнаружили на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморья пять видов пауков, ранее не встречавшихся в России и не имеющих русских названий, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.
ТАСС 20:07
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru 20:00
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК 19:03
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный 11:26
Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM 19:45
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Политика

В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости 20:08
Общество

Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
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Общество

Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания, являющая дочерней компанией РЖД, опубликовала фотографии интерьера новых плацкартных вагонов.
Discover24 13:20
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Политика

Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Известия 10:50
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:28
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