Экономика
ВедомостиЧисло потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.
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Политика
«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией
Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
RT на русском 05:19
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
Экономика
Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству золотых запасов
Благодаря активной скупке золотых слитков стране удалось войти в ТОП-5 рейтинга, обойдя по этому показателю одну из крупнейших экономик мира – Китай.
Дни24 11:41
Происшествия
Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
REGNUM 18:19
Хоккей
«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал три очка
Форвард гостей Иван Барбашев отметился тремя голевыми передачами, доведя количество очков в сезоне до 10 (2+8).
Матч ТВ 22:22
Шоу-бизнес
Стриженова показала Носкова после инсульта
WomanHit.ru 09:39
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Коммерсантъ 14:50
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество
Названы регионы России с самым низким качеством топлива
Доля нарушения качества топлива на автозаправочных станциях в ряде регионов России превысила 20 процентов.
Вечерняя Москва 10:37
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru вчера в 10:01
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
OvideO.ru 13:25
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
РИА Новости вчера в 15:34
Наука
Пять новых для России видов пауков обнаружили в приморском нацпарке
Ученые из Сибирского отделения РАН обнаружили на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморья пять видов пауков, ранее не встречавшихся в России и не имеющих русских названий, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.
ТАСС 20:07
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru 20:00
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК 19:03
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный 11:26
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM 19:45
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Политика
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости 20:08
Общество
Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США
Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
Комсомольская правда 16:30
Общество
Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания, являющая дочерней компанией РЖД, опубликовала фотографии интерьера новых плацкартных вагонов.
Discover24 13:20
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Политика
Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Известия 10:50
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:28