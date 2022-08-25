Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение о том, что в перспективе специальная военная операция РФ по защите Донбасса может перерасти в контртеррористическую.
"Народ Прибалтики рано или поздно снесет всех политиков, которые подняли руку на уничтожение 79-метрового обелиска памятника Освободителям, который был установлен в Риге в знак глубочайшей благодарности жителей за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками", - написала сенатор в своем Telegram-канале.