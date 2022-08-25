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Число профинвесторов резко выросло из-за ограничений на иностранные акции

Количество квалифицированных инвесторов в России резко увеличилось в августе, следует из статистики, которую представил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.
РБК
Средний прирост квалифицированных игроков на бирже ранее составлял 17,4 тысячи за месяц.
ФАН
ЦБ еще в мае частично ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находились в обращении на СПБ Бирже и были заблокированы международными депозитариями.
РБК
По оценке биржи и регулятора, под заморозку попали порядка 14% бумаг, обращающихся на торговой площадке.
РБК

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Число квалифицированных инвесторов выросло в России на 8% по итогам августа
Экономика сегодня13:48
Число профинвесторов резко выросло из-за ограничений на иностранные акции
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