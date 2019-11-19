Финансы

Газета.RuГазета.RuЧисло просрочек по кредитам возросло в России

3 фото
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их число возросло на 4%. Уточняется, что основной причиной задержек с оплатой кредита являются финансовые проблемы - 60% случаев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России выросло число просрочек по кредитам

Известия17:54

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ru19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

ТАСС 07:49
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика

Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие

Курды подожгли российский патруль в Сирии

В Сирии члены Рабочей партии Курдистана атаковали российскую военную технику, патрулировавшую территорию совместно с турками.
Ruposters.ru 09:08
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Футбол

Роналду позвал игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться

Soccer.ru 09:11
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Общество

Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России

Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Мой Брянск вчера в 23:02
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в благовещенском колледже

РИА Новости 19:52
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 14 ноября в 19:01
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Вести.Ru 05:51
Футбол

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Коммерсантъ 08:49
Происшествия

Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
News.ru 13:22
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Здоровье

В Рыбинске провели день здоровья на тему «Сахарный диабет и всё о нём»

14 ноября в библиотечном центре "Радуга" состоялся день здоровья на тему "Сахарный диабет и всё о нём" - Сегодня мы провели еще один день здоровья в рамках проекта "Радуга – территория здоровья".
Московский Комсомолец Ярославль 02:22
Общество

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Известия 11:08
Финансы

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд.
BFM.ru 18:40
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета 04:10
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 16:50
Культура

В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Mosaica.ru 05:22
Общество

Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей

Реальное время вчера в 12:35
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»

Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Российская газета 12:27
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Футбол

Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
Газета.Ru 12:13
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Фигурное катание

Медведева прокомментировала слухи о своей беременности

RT на русском 14:13
Гаджеты

Названы способы применения старых iPhone

Discover24 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное