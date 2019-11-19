Экономика

Газета.RuГазета.RuЧисло просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%. Уточняется, что основной причиной задержек с оплатой кредита являются финансовые проблемы - 60% случаев.
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

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Газета.Ruвчера в 19:28

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В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

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В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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