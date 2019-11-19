Экономика

ИзвестияИзвестияВ России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

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Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

ТАСС02:56

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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Экономика

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
РБК 00:00
Происшествия

ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова

В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Газета.Ru вчера в 14:04
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Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Спорт-Экспресс вчера в 08:00
Политика

Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США.
Газета.Ru 17 ноября в 20:22
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Гаджеты

Qualcomm вместо MediaTek: Redmi K30 только что стал еще привлекательнее

Надежный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, только что сделал Redmi K30 гораздо более привлекательным смартфоном в глазах потенциальных покупателей.
iXBT.com 00:57
Армия и оружие

Российские военные корабли проводят учения в Чёрном море

Россия проводит учения в Чёрном море. В маневрах задействованы авиация и более десяти кораблей Черноморского флота.
Life.ru 01:49
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.
Вести.Ru 02:37
Общество

Еще более 30 российских детей вернули в Москву из иракских тюрем

Спецборт МЧС вернул в Москву из иракских тюрем 32 российских ребенка, чьи родители осуждены за терроризм.
Сусанин 00:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
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Футбол

Месси и Кавани чуть не подрались во время товарищеского матча

Газета.Ru вчера в 22:33
Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
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Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
РИА Новости 03:36
Общество

Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
Московский Комсомолец вчера в 17:21
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Политика

В Huawei прокомментировали продление США лицензии

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
РИА Новости 01:11
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

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Происшествия

В Тбилиси в ходе разгона митинга оппозиции задержали 37 человек

Мойка78 вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
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Суд вынес приговор «Деду Пикету», который ударил полицейского в сквере

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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Сусанин 03:32
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Спорт

Еврокомиссия может запретить свинец, что поставит крест на биатлоне

Чиновники могут полностью исключить из списка разрешенных свинец, что практически поставит крест на биатлоне, сообщает NRK.
Pravda.Ru 02:40
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости 03:28
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