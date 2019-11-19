Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%. Уточняется, что основной причиной задержек с оплатой кредита являются финансовые проблемы - 60% случаев.

Число просрочек по кредитам возросло в России

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