Экономика

Газета.RuГазета.RuЧисло просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%. Уточняется, что основной причиной задержек с оплатой кредита являются финансовые проблемы - 60% случаев.
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

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СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

ТАСС02:56

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

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Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Происшествия

Суд арестовал охранника колледжа в Благовещенске, где прошла стрельба

Суд в Благовещенске арестовал охранника благовещенского колледжа Олега Ермолова, где студент устроил стрельбу.
Регион online вчера в 20:18
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Происшествия

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета вчера в 02:55
Общество

Группу детей из Ирака доставили в Москву

С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Это Кавказ 01:15
Космос

Учеными составлена первая карта спутника Сатурна Титана

ГЛАС.RU 03:57
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Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Происшествия

По факту исчезновения редактора «Интерфакса» возбуждено дело

Вести.Ru 03:15
Гаджеты

«Кентавр» на горизонте: VIA разрабатывает процессор x86 со встроенным блоком ИИ

Чип насчитывает восемь 64-битных ядер с архитектурой x86 и встроенный сопроцессор ИИ под названием NCORE.
3DNews 04:00
Здоровье

В России заявили о начале исследования медицинской марихуаны

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в России инициировали поиск конопли для использования в медицинских целях, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:23
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Авто

В России появится обновленный Jaguar XE

Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.
SpeedMe вчера в 04:12
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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Экономика

«Мечел» в 3 квартале увеличил добычу угля на 15%

"Мечел" в 3 квартале увеличил добычу угля на 15% по сравнению со 2 кварталом до 5,29 млн тонн, сообщила компания.
Finam.Ru 04:10
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
РБК 02:49
Происшествия

Прокурор попросил срок для защитника сквера, ударившего полицейского

URA.Ru вчера в 07:06
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Экономика

Валерий Лимаренко: снизить цены на Сахалине можно очень просто

Сахалинские депутаты встретились с Валерием Лимаренко и обсудили много вопросов. В частности, вопрос коснулся цен на продукты в регионе.
Сахалин.Инфо 01:29
Армия и оружие

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Военное обозрение вчера в 22:21
Технологии

Intel перестает поддержку механизмов 20-летней давности

Стало известно, что компания Intel удалит со своего сайта старые версии драйверов и BIOS, которым уже более двадцати лет.
Goroday.ru 03:52
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
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