Экономика

REGNUMREGNUMЧисло просрочек по кредитам выросло в России

В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известия18 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Пик просрочки по кредитам зарегистрирован в России

News.ruвчера в 23:25

Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

ТАССвчера в 02:56

СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°18 ноября в 21:33

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ruвчера в 00:38

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Факты18 ноября в 20:45

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ru18 ноября в 19:28

В России выросло число просрочек по кредитам

Известия18 ноября в 17:54
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Блокнот.ру вчера в 07:53
Общество

Госдума приняла закон о расчете военных пенсий

Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 23:17
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино в матче отбора Евро-2020

Сборная России разгромила команду Сан-Марино (5:0) в игре отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Горобзор.ру вчера в 16:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Технологии

Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia

Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
News.ru вчера в 02:31
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Здоровье

Названы опасные марки российского творога

В тестировании приняла участие продукция марок «Домик в деревне», «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».
Lenta.ru 00:04
Общество

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены.
Известия вчера в 23:16
Политика

Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что НАТО переживает испытание на прочность и для дальнейшей эффективной деятельности должно адаптироваться к современным вызовам.
RT на русском вчера в 23:19
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 вчера в 00:19
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru вчера в 13:19
Происшествия

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:43
ЖКХ

В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
РБК вчера в 23:43
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Музыка

София Ротару приезжает на гастроли в Россию

София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Татарстан Сегодня вчера в 04:27
Происшествия

Пропавшая на Кубани девочка провалилась в яму общественного туалета

Как стало известно, девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Происшествия

МВД выявило действовавших под прикрытием НИИ браконьеров

МВД выявило в Волгоградской области банду браконьеров, действовавших под прикрытием научно-исследовательского института.
Известия вчера в 23:34
Общество

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК вчера в 16:00
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа 18 ноября в 20:52
Экономика

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров получил травму после мощного силового приема

Газета.Ru вчера в 23:02
Общество

Космическая отрасль может разориться из-за исков Минобороны

Космическая промышленность может разориться из-за исков Министерства обороны.
URA.Ru вчера в 20:36
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