Экономика
REGNUMЧисло просрочек по кредитам выросло в России
В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Известия18 ноября в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
Госдума приняла закон о расчете военных пенсий
Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в матче отбора Евро-2020
Сборная России разгромила команду Сан-Марино (5:0) в игре отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время
Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
Здоровье
Названы опасные марки российского творога
В тестировании приняла участие продукция марок «Домик в деревне», «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».
Общество
В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены.
Политика
Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что НАТО переживает испытание на прочность и для дальнейшей эффективной деятельности должно адаптироваться к современным вызовам.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Происшествия
Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы
Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.
ЖКХ
В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии
В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Музыка
София Ротару приезжает на гастроли в Россию
София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
Происшествия
Пропавшая на Кубани девочка провалилась в яму общественного туалета
Как стало известно, девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Происшествия
МВД выявило действовавших под прикрытием НИИ браконьеров
МВД выявило в Волгоградской области банду браконьеров, действовавших под прикрытием научно-исследовательского института.
Общество
В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Экономика
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Хоккей
Форвард «Тампы» Кучеров получил травму после мощного силового приема
Общество
Космическая отрасль может разориться из-за исков Минобороны
Космическая промышленность может разориться из-за исков Министерства обороны.