Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.

Число просрочек по кредитам выросло в России

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