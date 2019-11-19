Экономика
REGNUMЧисло просрочек по кредитам выросло в России
В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
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Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).Известиявчера в 16:01
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