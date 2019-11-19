Экономика

REGNUMREGNUMЧисло просрочек по кредитам выросло в России

В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
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с чего всё началось

В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

ТАСС02:56

Подсчитано количество кредитов россиян

Lenta.ru00:38

Число просрочек по кредитам возросло в России

Газета.Ruвчера в 19:28

СМИ назвали число россиян с просроченными кредитами

Телеканал 360°вчера в 21:33

В России выросло число просрочек по кредитам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 20:45

В России растет число просроченных кредитов

РЕН ТВ00:05

В России выросло число просрочек по кредитам

Известиявчера в 17:54
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Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Происшествия

Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого

Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
REGNUM 04:20
Политика

Европа посоветовала Украине закупать газ у России

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Lenta.ru 05:37
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Экономика

Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис.
Коммерсантъ 04:55
Гаджеты

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
The GEEK вчера в 01:58
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Здоровье

Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Интерфакс 06:11
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
BFM.ru 06:04
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Фигурное катание

Медведева высказалась о культе четверных прыжков

Медведева подчеркнула, что затрудняется назвать дату, когда сможет исполнить четверной сальхов.
Lenta.ru 06:07
Здоровье

В России начались исследования «медицинской» марихуаны

Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru вчера в 05:33
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Спорт

Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии

С назначением сына первым вице-президентом НОК у глава государства связаны другие надежды.
Телеканал 360° 05:25
Политика

Столтенберг обсудит с Макроном заявление о «смерти мозга» НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его высказывание о «смерти мозга» альянса.
Взгляд.ру 05:54
Кино

Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Свободная Пресса 00:49
Шоу-бизнес

Боярский заявил об уходе со сцены

Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
News.ru вчера в 22:22
Гаджеты

AMD готовит новую видеокарту поколения Navi для профессионалов

Компания AMD готовит очередную видеокарту семейства Radeon Pro на основе GPU поколения Navi. Новинка будет называться Radeon Pro W5700.
iXBT.com вчера в 16:20
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Общество

Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»

В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Общество

ВЦИОМ: Жители Иркутской области ждут нового руководителя региона

Большинство жителей Иркутской области, а именно 52%, считают, что региону нужен новый руководитель.
Национальная служба новостей 05:58
Политика

Киев не считает возврат Россией кораблей актом доброй воли

Стоит напомнить, что 18 ноября Украине были переданы 3 корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.
RuNews24.ru 02:46
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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