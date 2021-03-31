Россияне не вернули 5,4 млн микрозаймов на сумму 171,8 млрд рублей. Как стало известно «Регион online», количество просроченных на 90 дней и больше займов МФО стало рекордным за всю историю существования срочного кредитования в РФ.

С чего всё началось Россияне просрочили рекордное число микрозаймов Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового рекорда - 5,4 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. РИА Новости 23:48