Число просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля составило 5,4 млн, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений, следует из результатов исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», которое приводят «РИА Новости».

С чего всё началось Россияне просрочили рекордное число микрозаймов Доля "просрочки" в общем портфеле подросла в прошлом месяце примерно на 0,5 процентного пункта - до 34,7%. Микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма - на 0,4%, до 13 107 рублей. РИА Новости 23:48