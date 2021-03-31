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Ведомости

Число просроченных микрозаймов в России достигло рекорда

Число просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля составило 5,4 млн, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений, следует из результатов исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», которое приводят «РИА Новости».В источнике
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Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Доля "просрочки" в общем портфеле подросла в прошлом месяце примерно на 0,5 процентного пункта - до 34,7%. Микрофинансовые организации в феврале сократили число выданных займов россиянам на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма - на 0,4%, до 13 107 рублей.
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