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Известия
Известия

Число протестующих в Минске достигло 30 тыс. человек

Число участников акции протеста в центре Минска, по оценке корреспондента «Известий», достигло 30 тыс. человек. Люди заполнили весь проспект Независимости, длина которого — около 3 км. У многих в руках вместе как красно-белые, так и красно-зеленые флаги — это символизирует единство.В источнике
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РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
Интерфакс

Протестующие в Минске направились к Дому правительства

Интерфакс08:41
Известия

На площади Независимости в Минске собралось более 100 тыс. протестующих

Известия09:12
ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01
ИА Красная Весна

На площади Независимости в Минске собрались несколько тысяч протестующих

ИА Красная Весна08:16
Московский Комсомолец

На митинге протеста в Минске оппозиция призвала разбирать заграждения

Московский Комсомолец09:32

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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Центр Чумакова подал заявку на испытания своей вакцины

Заявку на проведение клинических испытаний собственной цельновирионной вакцины от коронавирусной инфекции подал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, заявил директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Вести.Ru09:44

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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