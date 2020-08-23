Число протестующих в Минске достигло 30 тыс. человек

Число участников акции протеста в центре Минска, по оценке корреспондента «Известий», достигло 30 тыс. человек. Люди заполнили весь проспект Независимости, длина которого — около 3 км. У многих в руках вместе как красно-белые, так и красно-зеленые флаги — это символизирует единство.