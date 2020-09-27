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Газета.Ru
Газета.Ru

Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч

Число протестующих в Минске в 50-й день акций превысило 100 тысяч, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что протестующие ушли от стелы "Минск город-герой" и приблизились к площади Победы. Оппозиционеры продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.В источнике
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Интерфакс

Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек

Интерфакс10:19
ТАСС

Многотысячный марш протеста начался в Минске

ТАСС09:22
РБК

В Минске начались задержания до начала акции протеста

РБК07:16
Эхо Москвы

Число участников сегодняшней акции оппозиции в Минске, по данным Интерфакса, превысило 100 тыс

Эхо Москвы10:48
Lenta.ru

В Минске начали задерживать участников акции протеста

Lenta.ru07:17
Коммерсантъ

В Минске задерживают участников протестных акций

Коммерсантъ07:59
Вести.Ru

50-й день протестов в Минске отметился меньшим числом участников и «коронами»

Вести.Ru09:10

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана», — уточняется в сообщении.
РБК11:56

Три танка ВС Азербайджана были уничтожены в Нагорном Карабахе

Утром пресс-секретарь ведомства Армении Шушан Степанян сообщил, что в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС в ходе столкновения в Тертерском направлении.
Слово и Дело02:32

Полиция Кипра начнет опрос свидетелей по делу о «золотых паспортах»

Опрос свидетелей в рамках расследования о возможных нарушениях закона при предоставлении гражданства Кипра за инвестиции в экономику острова поручила полиции провести Юридическая служба Республики Кипр, 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 14:40