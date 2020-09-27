Число протестующих в Минске в 50-й день акций превысило 100 тысяч, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что протестующие ушли от стелы "Минск город-герой" и приблизились к площади Победы. Оппозиционеры продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.