Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч
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Число протестующих в Минске в 50-й день акций превысило 100 тысяч, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что протестующие ушли от стелы "Минск город-герой" и приблизились к площади Победы. Оппозиционеры продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.В источнике
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