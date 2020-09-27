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Газета.Ru
Газета.Ru

Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч

Число протестующих в Минске в 50-й день акций превысило 100 тысяч, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что протестующие ушли от стелы "Минск город-герой" и приблизились к площади Победы. Оппозиционеры продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.В источнике
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Интерфакс

Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек

Интерфакс10:19
Коммерсантъ

В Минске задерживают участников протестных акций

Коммерсантъ07:59
RT на русском

В Минске провели задержания перед запланированной акцией протеста

RT на русском07:17
ТАСС

На акции протеста возле стелы «Минск - город-герой» собрались около 10 тыс. человек

ТАСС08:24
Lenta.ru

В Минске начали задерживать участников акции протеста

Lenta.ru07:17
РБК

В Минске начались задержания до начала акции протеста

РБК07:16
РИА Новости

В Минске перед митингом оппозиции прошли задержания

РИА Новости06:58

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А»

На орбите появился таинственный «Объект А». Астрономы обнаружили на орбите загадочный «Объект А», который, по их мнению, мог быть оставлен новым космическим кораблем китайцев, вернувшимся на Землю еще 6 сентября.
Shraibikus News10:27
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Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости01:00
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