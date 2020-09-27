Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч
Смотрите также
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области
Экс-голкипер клуба КХЛ «Сибирь» Орехов погиб в автокатастрофе
Азербайджан обнародовал видеодоказательство нападения на объекты НКР
Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50
Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле
Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации
Горилла напала на сотрудницу зоопарка в Испании
На женском марше в Минске задержаны 93 человека
Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске
Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле
Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50
Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
Число протестующих в Минске в 50-й день акций превысило 100 тысяч, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что протестующие ушли от стелы "Минск город-герой" и приблизились к площади Победы. Оппозиционеры продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.В источнике
Подробнее о событии