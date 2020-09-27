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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч человек

В 50-й день протестов в Минске количество участников протестов превысило стол тысяч человек, пишет «Интерфакс». Сообщается, что протестующие направились в сторону площади Победы. При этом колонна демонстрантов не раз меняла маршрут.В источнике
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Интерфакс

Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек

Интерфакс10:19
Фонтанка.Ру

Десять тысяч человек вышли на улицы Минска. Милиция предупредила протестующих о возможном применении силы

Фонтанка.Ру09:17
Московский Комсомолец

Тысячи участников протеста стекаются в центр Минска

Московский Комсомолец08:54
Эхо Москвы

Число участников сегодняшней акции оппозиции в Минске, по данным Интерфакса, превысило 100 тыс

Эхо Москвы10:48
РЕН ТВ

Многотысячный митинг в Минске проходит под дождем

РЕН ТВ09:41
ТАСС

Многотысячный марш протеста начался в Минске

ТАСС09:22
Вести.Ru

50-й день протестов в Минске отметился меньшим числом участников и «коронами»

Вести.Ru09:10

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений», подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе
Слово и Дело03:57
71

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция в белорусском Гродно в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
РИА Новости15:08
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Азербайджанская армия освободила вершину горы Муровдаг

Освобождение в результате военной операции вершины Муров горного хребта Муровдаг азербайджанскими войсками в Геранбойском направлении фронта дало большое стратегическое преимущество армии Азербайджана, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.
Вестник Кавказа10:45
71

ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"06:46
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Минобороны Армении опровергает, что Баку занял стратегическую высоту

Азербайджанские военные сообщали и о других своих успехах в ходе сегодняшних боев, в частности об отбитых шести селах, занятых высотах, однако в Минобороны Карабаха эти сообщения называют «абсолютной дезинформацией».
Евразия Daily14:01

Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
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