Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч человек
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В 50-й день протестов в Минске количество участников протестов превысило стол тысяч человек, пишет «Интерфакс». Сообщается, что протестующие направились в сторону площади Победы. При этом колонна демонстрантов не раз меняла маршрут.В источнике
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