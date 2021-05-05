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Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии

В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла.В источнике
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С чего всё началось

Число кинопоказчиков вернулось к докризисному

Число кинопоказчиков вернулось к докризисному В мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии, подсчитали в "Невафильм Research".
Коммерсантъ11:58

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Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии

Lenta.ru13:45

Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии коронавируса

Центральная Служба Новостей14:49

Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии

Взгляд.ру14:02

Число работающих в России кинотеатров практически вернулось к докоронавирусному уровню, подсчитали аналитики

Эхо Москвы15:04

СМИ: в мае число работающих кинотеатров в России вернулось к допандемийному уровню

Реальное время13:43

Число работающих кинотеатров вернулось к докризисному показателю

ФедералПресс13:25

Число кинопоказчиков вернулось к докризисному

Коммерсантъ11:58
Интересное