Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии
В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла.В источнике
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Число кинопоказчиков вернулось к докризисному
Число кинопоказчиков вернулось к докризисному В мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии, подсчитали в "Невафильм Research".
Коммерсантъ11:58
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Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии коронавируса
Центральная Служба Новостей14:49