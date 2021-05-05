В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла.

С чего всё началось Число кинопоказчиков вернулось к докризисному Число кинопоказчиков вернулось к докризисному В мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии, подсчитали в "Невафильм Research". Коммерсантъ 11:58