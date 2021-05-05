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Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии

В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла.В источнике
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С чего всё началось

Число кинопоказчиков вернулось к докризисному

Число кинопоказчиков вернулось к докризисному В мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии, подсчитали в "Невафильм Research".
Коммерсантъвчера в 11:58

Подробнее о событии

Число работающих в России кинотеатров практически вернулось к докоронавирусному уровню, подсчитали аналитики

Эхо Москвывчера в 15:04

Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии коронавируса

Центральная Служба Новостейвчера в 14:49

Число работающих кинотеатров вернулось к докризисному показателю

ФедералПрессвчера в 13:25

Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии

Lenta.ruвчера в 13:45

СМИ: в мае число работающих кинотеатров в России вернулось к допандемийному уровню

Реальное времявчера в 13:43

Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии

Взгляд.рувчера в 14:02

Число кинопоказчиков вернулось к докризисному

Коммерсантъвчера в 11:58
Интересное

Politico: экс-чиновники США не исключают встречи Путина и Байдена в Праге или Рейкьявике

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.
ТАСС00:36

На побережье Каспийского моря нашли более 150 погибших редких тюленей

Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.
ТАСС03:12

«Есть риск резкого обрушения». Как сейчас инвестировать в криптовалюту

Формирование инвестпортфеля В периоды неопределенности, по мнению директора сервиса обмена криптовалют Alfacash Никиты Сошникова, покупать криптовалюту лучше равными порциями через одинаковые промежутки времени.
РБК04:07

Соратник Навального Руслан Шаведдинов бежал из России в Грузию

Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (признан Минюстом иностранным агентом) Руслан Шаведдинов, который в декабре 2019 года в принудительной форме был доставлен в Архангельскую область для несения военной службы, бежал в Грузию.
Московский Комсомолецвчера в 13:37