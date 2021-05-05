Число работающих кинотеатров в России вернулось к уровню до пандемии
В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла.В источнике
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Число кинопоказчиков вернулось к докризисному
Число кинопоказчиков вернулось к докризисному В мае число работающих кинотеатров в России почти вернулось к уровню до начала пандемии, подсчитали в "Невафильм Research".
Коммерсантъвчера в 11:58
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Число работающих кинотеатров почти вернулось к уровню до начала пандемии коронавируса
Центральная Служба Новостейвчера в 14:49
СМИ: в мае число работающих кинотеатров в России вернулось к допандемийному уровню
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