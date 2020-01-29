Армия и оружие
Взгляд.руЧисло раненых при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне. По данным ведомства, у пострадавших диагностирована легкая черепно-мозговая травма. При этом лишь 39 военнослужащих после травмы вернулись на службу, передает РИА «Новости».
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