Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руЧисло раненых при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне. По данным ведомства, у пострадавших диагностирована легкая черепно-мозговая травма. При этом лишь 39 военнослужащих после травмы вернулись на службу, передает РИА «Новости».
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Число пострадавших из-за ударов в Ираке американцев выросло до 64 человек

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Lenta.ru03:15

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

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Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

РИА Новостивчера в 22:17

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Число контуженных при иранском обстреле военных США возросло до 64

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CNN: более 60 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

ТАССвчера в 17:41
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За возвращение России в ПАСЕ проголосовала представительница Украины

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Трек Илона Маска сделан в жанре электронной танцевальной музыке (Electronic Dance Music, EDM).
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Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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