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Российская газета
Российская газета

Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех

Количество пострадавших в крупном ДТП с участием Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах города. Ранее сообщалось о троих раненых, которые с серьезными травмами доставлены в больницы.В источнике
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Телеканал 360°

Рэпер Эллей сбил пешеходов в центре Москвы, женщина осталась без части ноги. Главное об аварии

Телеканал 360°вчера в 16:19
Агентство Москва

Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 10:32
Подъём

«Он летел 100-120 км/ч». Водитель Merсedes рассказал свою версию ДТП на Остоженке

Подъёмвчера в 11:25
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАССвчера в 10:48
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВвчера в 09:53
Life.ru

Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходов

Life.ruвчера в 15:51
РБК

Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП

РБКвчера в 15:10

Фильмы Ким Ки Дука и Кончаловского вошли в программу ММКФ

В основном конкурсе смотра пройдет мировая премьера фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться", будут показаны картины "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Предвыборная кампания" Мариана Кришана, "Как сыр в масле" Гура Бентвича, "Гипноз" Валерия Тодоровского.
Газета.Ruвчера в 08:45
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Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 05:46 — REGNUM Мировому сообществу становится сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).
REGNUM22:46