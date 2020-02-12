Экономика

REGNUMREGNUMВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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Коммерсантъвчера в 23:46

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00
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Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

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Интерфакс вчера в 08:16
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RT на русском 01:32
Экономика

«Роснефть» устала резать расходы

Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
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Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
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На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
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Происшествия

Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Газета.Ru 01:36
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Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
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Общество

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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
ТАСС вчера в 15:42
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News вчера в 16:04
Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

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В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
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Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux

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Политика

Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совете Федерации

Президентская квота в Совете Федерации может быть расширена до 30 человек, причем семь из них будут назначаться пожизненно.
Вечерняя Москва вчера в 12:08
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК вчера в 17:25
Армия и оружие

Пентагон заподозрил российские спутники в слежке за американским

В феврале американские СМИ сообщили, что российский спутник «Космос-2542» подозревают в слежке за USA 245.
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

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Lenta.ru вчера в 10:25
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Неизвестные обстреляли московский автосалон

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Газета.Ru вчера в 05:45
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Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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Политика

Захарова заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

Обвинения от представителей официальной Варшавы в оккупации Советским Союзом ряда территорий, включая Украину и Белоруссию, демонстрируют, что польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов.
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