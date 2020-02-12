Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

В 2017 году в России было лишь 45 профицитных регионов. В 2019 году, согласно данным Минфина, дотации из федерального бюджета немного сократились и составили 921,6 млрд руб. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области.

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