Экономика
РБКЧисло российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
В 2017 году в России было лишь 45 профицитных регионов. В 2019 году, согласно данным Минфина, дотации из федерального бюджета немного сократились и составили 921,6 млрд руб. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области.
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с чего всё началось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.РБКвчера в 22:00
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