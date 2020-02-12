Экономика

РБКРБКЧисло российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

В 2017 году в России было лишь 45 профицитных регионов. В 2019 году, согласно данным Минфина, дотации из федерального бюджета немного сократились и составили 921,6 млрд руб. Их получили все регионы, кроме Москвы и Калужской области.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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Республики СКФО максимально зависимы от дотаций из бюджета РФ

Московский Комсомолец01:03

Число регионов с дефицитом бюджета выросло в два раза

News.ru00:30

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00

В России растет число регионов с дефицитом бюджета

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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

REGNUMвчера в 23:13

Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Дальше будет хуже

66.ruвчера в 23:06

Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

Коммерсантъвчера в 23:46
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
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Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания 10 февраля в 05:38
Политика

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В декабре 2019 года был объявлен открытый конкурс на лучший эскиз памятника «Дети войны», который планируется установить в Чите.
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Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) изобрели наночастицы, способные адресно доставлять лекарства, 9 февраля сообщает журнал «Наука и жизнь».
Красная весна 09 февраля в 10:27
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
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В Польше избили говоривших по-русски приезжих

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Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
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США и России следует обсуждать условия продления договора СНВ-3 за закрытыми дверями, считают в Белом доме.
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Политика

В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
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Общество

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
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Чтобы разрешить спор, певец сдал ДНК-тест. Сазыкина уверена, что все решится в ее пользу.
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Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
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В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

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