Экономика
РБКЧисло российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Регионы истратили разовую поддержку В конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов были перечислены значительные объемы нецелевой финансовой поддержки, в том числе для опережающей компенсации выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения, объяснили РБК в Минфине.
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с чего всё началось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.РБК11 февраля в 22:00
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