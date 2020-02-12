Экономика

REGNUMREGNUMВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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В России взлетело число регионов с дефицитом бюджета

Lenta.ru01:59

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00

Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

Коммерсантъвчера в 23:46

В России растет число регионов с дефицитом бюджета

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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Дальше будет хуже

66.ruвчера в 23:06

Число регионов с дефицитом бюджета выросло в два раза

News.ru00:30
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Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Российская газета 04:36
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Дженнифер Энистон — 51. Потрясающая фотосессия для журнала Interview

Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
SM News 02:07
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Политика

Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 03:51
Футбол

Иванович назвал цели «Зенита» в текущем сезоне

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович назвал цели команды в текущем сезоне, передает Маrса.
ProstoProSport 06:11
Здоровье

В России ужесточили правила выдачи льготных лекарств

С 9 февраля в России изменился порядок выдачи льготных лекарств.
Гудвилл.онлайн 10 февраля в 10:24
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Происшествия

«Чеченский волк» вновь нарушил ПДД в Санкт-Петербурге

Obzor.io 04:50
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
Кино

В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Шоу-бизнес

Маколей Калкин рассказал о домогательствах Майкла Джексона

В курсе.ру 04:16
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Экономика

Глава «Роснефти» представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину проект «Восток Ойл», предусматривающий создание на Таймыре нефтегазового суперкластера.
Городовой 02:16
Общество

СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Вечерняя Москва 06:14
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Российская газета 05:58
Политика

Польша захотела европейскую Россию без Крыма

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский захотел видеть Россию нормальным европейским государством без территории присоединенного Крыма.
Lenta.ru 05:57
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Поклонская рассказала о смертном приговоре от «Правого сектора»

Свободная Пресса 02:28
Политика

Зеленский решил выдать украинские паспорта жителям ДНР и ЛНР

Президент Украины поручил правительству разработать программу по предоставлению украинского гражданства молодежи, проживающей на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Russkie.org 06:01
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
ToDay News Ufa 01:18
Гаджеты

Опубликованы новые рендеры Huawei P40 Pro

В Сети появились новые рендеры смартфона Huawei P40 Pro, пишет iXBT.Судя по опубликованным снимкам, аппарат получит сдвоенную фронтальную камеру, а также основную камеру с пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 04:48
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