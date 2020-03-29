В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

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