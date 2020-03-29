Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Экономика
Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля
Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам, цитируя Бунина
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к подписчикам в связи с ситуацией с коронавирусом, цитируя писателя Ивана Бунина в своем Instagram.
Общество
Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода
Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Футбол
Агент Бикфалви ведет переговоры с клубами Западной Европы
В нынешнем сезоне Бикфалви провел 19 матчей в чемпионате России и забил пять мячей. Помимо этого, на его счету три желтые карточки.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Здоровье
В Крыму под наблюдением врачей находится 2620 человек, — Минздрав РК
В Крыму под медицинским наблюдением находится 2620 человек, снято с наблюдения – 285.
Авто
Назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители
Эксперты назвали самые интересные и полезные автомобильные «фишки», о которых не знают многие водители.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов
На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
Политика
Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
Происшествия
Коронавирус прилетел на Сахалин московским рейсом 19 марта
Зараженные коронавирусом сахалинцы прилетели на остров московским рейсом 19 марта.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса
Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.
Политика
Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером
Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром.
Кино