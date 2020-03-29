Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

RT на русском06:27

В России еще четыре человека погибли от коронавируса

Национальная служба новостей04:45

В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом

Lenta.ru04:21

В России число умерших из-за коронавируса достигло восьми

ТАСС04:43

В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

РИА Новости04:03

Число умерших от коронавируса в России достигло восьми

Шанс (г. Абакан)04:41

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс

РБК04:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Экономика

Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей

Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Московский Комсомолец 05:12
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 22:18
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.
Политика Сегодня вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам, цитируя Бунина

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к подписчикам в связи с ситуацией с коронавирусом, цитируя писателя Ивана Бунина в своем Instagram.
Аргументы и Факты 00:49
Общество

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:41
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Футбол

Агент Бикфалви ведет переговоры с клубами Западной Европы

В нынешнем сезоне Бикфалви провел 19 матчей в чемпионате России и забил пять мячей. Помимо этого, на его счету три желтые карточки.
Bookmaker-ratings.ru 05:23
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Здоровье

В Крыму под наблюдением врачей находится 2620 человек, — Минздрав РК

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2620 человек, снято с наблюдения – 285.
КИА 03:50
Общество

Свердловчанка, вернувшаяся из Таиланда, избежала карантина

URA.Ru 05:40
Авто

Назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Эксперты назвали самые интересные и полезные автомобильные «фишки», о которых не знают многие водители.
Автоновости дня 05:25
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
РБК 02:22
Политика

Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
Политическая Экспертиза 03:09
Происшествия

Коронавирус прилетел на Сахалин московским рейсом 19 марта

Зараженные коронавирусом сахалинцы прилетели на остров московским рейсом 19 марта.
Сахалин.Инфо вчера в 20:58
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:37
Общество

В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса

Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.
ТАСС 05:37
Политика

Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером

Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром.
News.ru 07:35
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
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