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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Число россиян с кредитами и займами выросло до 42 млн человек

Общее количество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам МФО, составляет 42 млн человек (на 1 апреля 2020 года), из них 5,5 млн являются клиентами МФО.В источнике
С чего всё началось
На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf
).
РБКвчера в 06:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Банк России необеспеченные займы пока не тревожат

Коммерсантъ17:48
Эхо Москвы

Центральный банк зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам

Эхо Москвывчера в 08:33
Российская газета

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Российская газетавчера в 07:30
ПРАЙМ

ЦБ выяснил, сколько россиян имеет сразу несколько типов кредитов

ПРАЙМвчера в 08:14
Банки.ру

В ЦБ сравнили активность заемщиков банков и МФО в зависимости от возраста и региона

Банки.рувчера в 08:11
РБК

ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам

РБКвчера в 06:53
ТАСС

ЦБ отметил высокую активность заемщиков МФО в возрасте младше 25 лет

ТАССвчера в 04:32

«Отвести подозрения от Путина»: Яшин сделал громкое заявление об отравлении Навального

Наконец, подчеркивает Яшин, одной из важнейших целей отравителей было отвести подозрения лично от президента Путина, но и в этом случае избежать разговоров о причастности Кремля к произошедшему с Навальным не удалось.
Собеседниквчера в 08:41
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser

Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUMвчера в 03:21
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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