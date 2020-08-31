«Отвести подозрения от Путина»: Яшин сделал громкое заявление об отравлении Навального

Наконец, подчеркивает Яшин, одной из важнейших целей отравителей было отвести подозрения лично от президента Путина, но и в этом случае избежать разговоров о причастности Кремля к произошедшему с Навальным не удалось.