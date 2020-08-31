Число россиян с кредитами и займами выросло до 42 млн человек
Общее количество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам МФО, составляет 42 млн человек (на 1 апреля 2020 года), из них 5,5 млн являются клиентами МФО.В источнике
С чего всё началось
На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf
).
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