Газета.RuЧисло россиян с кредитами выросло до 43 млн человекРост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО).Газета.RuЧисленность заемщиков, у которых есть кредит и в банках, и в МФО, выросла примерно на 400 тыс. человек, до 3,7 млн.РБКК 1 июля 2021 года около 6 млн россиян имели просрочки по банковским ссудам на срок от трех месяцев.RB.RUПо данным Банка России, в стране растет задолженность россиян по ипотеке.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБКFrank MediaRB.RURuposters.ruПодробнее о событииЧисло россиян с долгами увеличилось до 43 млнКомпаниявчера в 14:46Центробанк: число закредитованных россиян выросло до 43 млнNews.ruвчера в 08:33Банки нащупали спросКоммерсантъ Санкт-Петербург26 декабря в 16:19Число россиян с кредитами выросло до 43 млн человекГазета.Ruвчера в 08:07Количество россиян с кредитами достигло 43 млн человек — статистика ЦБРБКвчера в 07:30Берешь, молодежь!Урюпинская правда27 декабря в 07:14Число закредитованных россиян выросло до 43 миллионовГоворит Москвавчера в 08:23Показать ещёОценить34Поделиться