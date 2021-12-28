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Число россиян с кредитами выросло до 43 млн человек

Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО).
Газета.Ru
Численность заемщиков, у которых есть кредит и в банках, и в МФО, выросла примерно на 400 тыс. человек, до 3,7 млн.
РБК
К 1 июля 2021 года около 6 млн россиян имели просрочки по банковским ссудам на срок от трех месяцев.
RB.RU
По данным Банка России, в стране растет задолженность россиян по ипотеке.
Газета.Ru

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Число россиян с долгами увеличилось до 43 млн
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Центробанк: число закредитованных россиян выросло до 43 млн
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Число россиян с кредитами выросло до 43 млн человек
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Количество россиян с кредитами достигло 43 млн человек — статистика ЦБ
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